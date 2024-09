Ancora una tragedia sulle strade pontine | morto Alessio nello scontro con un’auto

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Un grave incidente stradale avvenuto nella notte ha spezzato la giovane vita diMancini, originario di Itri, che ha perso la vita in seguito a un violento impatto mentre era in sella al suo scooter. Il tragico episodio si è verificato sulla strada in direzione di Sperlonga, ma le cause delloconsonotutte da accertare. I soccorsi e l’intervento delle Forze dell’Ordine Nonostante l’immediato intervento dei sanitari, che hanno seguito tutti i protocolli nella speranza di salvare, per il giovane purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sarà compito delle Forze dell’Ordine intervenute sul posto chiarire la dinamica esatta dell’incidente. Questo ennesimo sinistro si inserisce in un’estate già particolarmente drammaticadella provincia di Latina.