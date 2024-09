Al telefono con l’operatore del 118 | Ho colpito il papà a petto e gola

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Cinque minuti alle 2 di domenica scorsa.del 118 risponde alla chiamata: all’altro capo delc’è Riccardo C., che gli dice in maniera concitata che il padre ha ucciso la madre e il fratellino e che poi lui ha afferrato il coltello e ha ammazzato il genitore killer. "Ma come mai secondo te tuoha fatto un gesto del genere? Aveva dei problemi di salute? Soffriva di qualche malattia? C’erano già dei problemi a casa?", le domande che pone, che nel corso della lunga conversazione dimostrerà una professionalità non comune. "No, con mia mamma no no", replica Riccardo. L’uomo alpercepisce i singhiozzi del minorenne, che in quel momento è ancora all’interno della villetta di via Anzio 33. "No, io non lo so perché l’ha fatto", continua il ragazzo. "Non lo sai perché?. Non lo sai perché l’ha fatto? Va bene, ascoltami.