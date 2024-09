Scuola in Toscana | al via 16 settembre Ecco le date di ponti e i giorni di vacanza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Firenze, 32024 - Lanon è ancora iniziata, ma c’è già chi guarda ai possibiliper spezzare l’anno con escursioni e mini-viaggi. In, la prima campanella per quasi mezzo milione di alunni suonerà il 16. E fino al 10 giugno ci sarà(a parte l’infanzia che terminerà il 30 giugno). Il primo stop sarà il primo novembre. Tutti i Santi cade di venerdì e, dunque, dona un week end lungo ai più fortunati, che non solo possono organizzarsi col lavoro, ma hanno anche le risorse economiche necessarie per concedersi il lusso di prendere le valigie e scappar via qualche giorno. Nulla da fare, invece, per l’8 dicembre: cade di domenica e, dunque, taglia le gambe ai vacanzieri. Sarà invece lungo lo stop natalizio: ben 17, dal 24 dicembre al 6 gennaio. Una manna per chi può ricaricare le batterie lontano dal tran tran quotidiano.