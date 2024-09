Ripassare Mandeville Senza egoismo la società va in rovina

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 3 settembre 2024) Mi ha fatto venire i vapori leggere sul Times (sul Times!) un articolo di Matthew Syed, secondo il quale è sbagliato che re Carlo III nomini cavalieri i britannici medaglia d’oro alle Olimpiadi, poiché il cavalierato è destinato a chi opera per il bene altrui, mentre gli atleti agiscono mossi dal desiderio egoistico di guadagno, di fama o, se non altro, di miglioramento di sé. È sconcertante: davo infatti per assodato ciò che– il quale, nonostante il cognome francofono, era un olandese naturalizzato britannico – scriveva nella Favola delle api (1704), col sottotitolo “vizi privati e pubblici benefici”. L’idea è che il desiderio egoistico di arricchimento o di gloria ingenera un equilibrio sociale tale per cui ne trae vantaggio la collettività.