Ricicla auto rubate per Isis nuovo arresto per il tagiko considerato un membro dell’Isis

(Di martedì 3 settembre 2024) È stata emessa una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere per Ilkhomi Sayrakhmonzoda, presunto affiliato allo Stato Islamico dell’Iraq e del Levante (-K) arrestato dalla Digos a Roma l’8 aprile scorso. Concorso inggio divetture di lusso e fabbricazione di documenti falsi le accuse contestate all’indagato. Ad aprile lo stesso Sayrakhmonzoda, su cui pendeva un mandato di cattura internazionale diramato dal Tagikistan, aveva cercato di attraversare dal Belgio la frontiera italiana sotto falso nome come cittadino ucraino. Sulla base di un’analisi condotta dagli investigatori della Digos sul suo telefono il 32enne, secondo gli inquirenti, è coinvolto in un giro diggio didi lusso. Secondo quanto emerso, le vetture in questione sarebbero state noleggiate dale da altri soggetti che dichiaravano poi di averne subito il furto.