Paralimpiadi Parigi 2024 tiro con l’arco | Elisabetta Mijno bronzo nel ricurvo open

(Di martedì 3 settembre 2024) Una straordinariaha conquistato la medaglia dinelalledinelcon. L’azzurra, trentottenne di Moncalieri, protagonista assoluta in giornata con le vittorie agli ottavi sull’australiana Jennings e ai quarti sulla polacca Olszewska, si è arresa al cospetto della forte cinese Yang Wu in semifinale (sarà poi battuta nella finale per l’oro dalla connazionale e omonima Chunyan Wu). Poi, però, nella finale per il, ha disputato una grande prova, battendo per 6-2 Selengee Demberel, portacolori della Mongolia. L’Italia sale a quota 32 medaglie, 8 d’oro, 8 d’argento e 16 di, ed è al settimo posto nel medagliere.connelSportFace.