Naufragio Bayesian l’amico di Lynch | Non solo il meteo troppe le coincidenze…

(Di martedì 3 settembre 2024) Ad intervenire sulla tragedia è Corrado Broli, ex manager e molto amico del “Bill Gates” britannico, morto con la figlia sullo yacht Una tragedia di cui si conoscono appena i dettagli anche perché è ancora tutto da scoprire. Di sicuro quanto accaduto allo yacht di lussoè qualcosa di incredibile, soprattutto con tutte le situazioni che stanno venendo fuori giorno dopo giorno. Corrado Broli ex manager e amico di Mikeparla e racconta quello che secondo lui è successo nella tragedia del(Ansa Foto) Cityrumors.itGli inquirenti siciliani e nonstanno indagando su quanto è successo sull’imbarcazione che, a causa del maltempo, è affondata e dove hanno perso la vita 7 persone dell’equipaggio, tra cui un personaggio famosissimo come Mike, noto a tutti come il Bill Gates britannico.