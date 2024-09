Napoli | segue due ragazze in strada poi colpisce con un crick l’autista di un autobus che le difende

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 3 settembre 2024) 56enne denunciato dai Carabinieri, dovrà rispondere del reato di lesioni aggravate e violenza a incaricato di pubblico servizio Le lancette segnano le 4 e 45. E’ l’alba di poche ore fa in via Provinciale San Gennaro,panoramica che s’inerpica da Agnano, scendendo fino a Pozzuoli. E’ ancora buio madi undella linea-Monte di Procida ha l’occhio allenato. Percorre quella tratta da tempo e conosce ogni metro di quell’asfalto. Nota quelle duequasi subito. Le loro ombre si allungano grazie ai fari di un’auto. Chi è al volante le, poi si affianca. Dice loro qualcosa poi riprende il movimento convulso da traffico cittadino, prima marcia e freno. Continua per diversi secondi cosìdecide di rallentare. Nessun passeggero a bordo e, se anche ve ne fossero, quellesembrano in pericolo.