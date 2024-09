J K Rowling inarrestabile contro l’atleta Valentina Petrillo | Un’imbrogliona

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 3 settembre 2024) Non finiscono le polemiche sulla partecipazione delle atlete transgender ai Giochi Olimpici, e in particolare anche a queste Paralimpiadi 2024 di Parigi. Gli scontri più recenti sono incentrati suitaliana 51enne che lunedì si è qualificata per le finali nei 400 metri nella categoria T12, ovvero quella dedicata persone con disabilità visive essendo lei ipovedente. La scrittrice J.K.ha nuovamente alzato un polverone con le sue dichiarazionila partecipazione di atlete transgender nelle competizioni sportive femminili, questa volta prendendo di mira proprio la. Leggi anche: J. K.