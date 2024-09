Galatasaray Osimhen | Qui atmosfera incredibile una delle migliori tifoserie al mondo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 3 settembre 2024) In serata Victorè sbarcato a Istanbul, dove è stato accolto da decine di migliaia di persone in festa per il suo approdo al. I tifosi dei Leoni hanno riservato un bagno di folla all’attaccante nigeriano, arrivato in prestito dal Napoli e che si è goduto la festa. Queste le prime parole dida giocatore del: “È una sensazione molto bella, qui l’. Questa è unadele sono molto felice di essere qui. Ai tifosi dico che ci vediamo allo stadio, farò il massimo per loro e per farli gridare ed esultare ad ogni gol. Mertens? È una persona d’oro ragazzo, ho parlato con lui prima di venire e sarà bello incontrarci di nuovo“.: “Qui, unaal” SportFace.