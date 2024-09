Estonia-Slovacchia | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 3 settembre 2024) Gara valida per la prima giornata del gruppo 1 di Lega C di Nations League 2024/2025 che comprende anche AZerbajian e Svezia. Le due squadre provano a giocarsi fin da subito la qualificazione in Lega B.si giocherà giovedì 5 settembre 2024 alle ore 20.45.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Reduci dalla vittoria della Coppa del Baltico, gli estoni si candidano ad essere la Cenerentola del girone, visto i precedenti con Svezia, tre ko nell’ultima stagione, e Azerbajian con la quale è arrivato un pareggio Forti del buon Europeo svolto, dove sono stati eliminati agli ottavi dall’Inghilterra ai calci di rigore, gli slovacchi si candida, insieme alla Svezia, a salire di Lega, ma non può fallire contro gli estoni.