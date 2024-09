Calciomercato Milan Divock Origi e Ballo-Touré? Non resta che la Turchia Il punto sul futuro

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 3 settembre 2024)sono in uscita ma ad oggisolo la pista del trasferimento in. Il punto Ilè finito ma in casaci sono ancora due giocatori il cui futuro è lontano dai cancelli diello: parliamo ovviamente di Fode. Due esuberi che sono diventati molto pesanti per le casse del club di via Aldo Rossi, visto che entrambi sono finiti fuori rosa. Con ilsaudita che si è concluso,viva l’ipotesi di un trasferimento in, visto che il mercato chiuderà il 13 settembre. Sul fronte economico,percepisce ben 4 milioni di euro netti a stagione.-Tourè, invece, 1.2.