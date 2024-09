Armi a Israele Londra sospende 30 licenze di vendita | Rischi di violazione del diritto umanitario Netanyahu | Una vergogna

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Il Regno Unito ha sospeso con effetto immediato 30di export di componenti d’arma da parte delle aziende britanniche verso, su circa 350 attive, perché preoccupata deiche questepossano essere utilizzare in “gravi violazioni delinternazionale” nel conflitto a Gaza. Lo ha annunciato ieri il ministro degli Esteri Britannico David Lammy. “Riconosciamo, ovviamente, la necessità didi difendersi dalle minacce alla sicurezza, ma siamo profondamente preoccupati dai metodi impiegati dae dalle notizie di vittime civili e della distruzione di infrastrutture civili in particolare”, ha dichiarato Lammy lunedì davanti alla Camera dei comuni. Lesospese riguardano componenti per caccia militari, elicotteri e droni e attrezzature che “facilitano l’individuazione di obiettivi a terra”.