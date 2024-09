UFFICIALE – Serie A svelati gli antici e i postici della quarta giornata | quando giocherà il Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ilè pronto a scendere in campo per lediA. La Lega ha già svelato glipi e i. LaA si ferma dopo solo tre giornate per fare spazio alle Nazionali. Il campionato italiano ha già regalato tante sorprese nelle prime uscite, ma la stagione è appena cominciata. La corsa al titolo di Campioni d’Italia è viva, come dimostrato in questi primissimi impegni. A giocare un ruolo cruciale è anche ildi Antonio Conte, il quale dopo un inizio difficile ha saputo rialzarsi e conquistare 6 punti in due partite. La sconfitta di Verona sembra già un vecchio ricordo, ancor più dopo i successi contro Bologna e Parma. Infatti, il club azzurro crede di poter lottare ai vertici del campionato, o meglio tra le protagoniste.