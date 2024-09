Torrente in piena due ragazzini sorpresi dalla furia dell’acqua

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 2 settembre 2024) Duesono stati salvati dai vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, dopo essere rimasti bloccati nelladelAgno in contrada Marchesini a Valdagno, in provincia di Vicenza. L’incidente è avvenuto poco dopo le 17, quando i temporali che hanno interessato la zona hanno provocato un’ondata improvvisa, cogliendo di sorpresa i due giovani. I ragazzi, con grande prontezza, sono riusciti a trovare un riparo di fortuna in un’insenatura della parete verticale del, in attesa dei soccorsi. Immediata la risposta dei vigili del fuoco, che sono intervenuti in forze da diverse località: Arzignano, Vicenza, con la squadra fluviale da Bassano del Grappa e il nucleo sommozzatori da Mestre. Decisivo l’intervento dell’elicottero “Drago 149”, che ha permesso di raggiungere la sponda opposta del