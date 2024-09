The Order Jude Law e Nicholas Hoult | Sul set non ci siamo parlati per settimane

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 2 settembre 2024)Law e Nicolas, colleghi sul set, nemici sullo schermo, raccontano l'impegno per costruire i personaggi del dramma poliziesco di Justin Kurzel sulla caccia a un gruppo di suprematisti bianchi negli USA degli anni '80. L'attualità domina nel concorso veneziano con store vere del passato che hanno ripercussioni e ramificazioni sul presente che stiamo vivendo. Theè uno di questi film. Il regista Justin Kurzel utilizza la forma del thriller poliziesco per raccontare una storia nera dell'America degli anni '80, la caccia dell'FBI a una setta di suprematisti bianchi dell'Idaho guidati dal neonazista Robert Jay Mathews che organizzarono una serie di rapine e attentati nel tentativo di scatenare una guerra totale contro il governo. A interpretare Mathews è l'inglese, chiamato a un notevole tour de force per far dimenticare alle fan la