Stephanie Vaquer | Ci vuole pazienza arriverà il mio momento

(Di lunedì 2 settembre 2024)ha recentemente firmato con la WWE quando, invece, sembrava destinata alla AEW soprattutto dopo aver partecipato a Forbidden Door affrontando Mercedes Mone in un match con in palio il TBS Title ed il NJPW Strong Women’s Title. La wrestler cilena ha debuttato sul ring di NXT in occasione di due Live Event tenutosi in Messico a luglio, mentre non l’abbiamo ancora vista nei tv show. “Bisogna saper aspettare”non è ancora apparsa nei tv show NXT dopo l’annuncio della sua firma con la WWE e i primi match disputati in occasione di due Live Event tenutisi in Messico a luglio. Molti fan si aspettavano di vederla ieri notte a NXT No Mercy, ma così non è stato. Tramite un post su X, la cilena ha commentato così l’attesa per il suo debutto nei tv show: “Le belle cose arrivano per chi sa aspettare”.