Spacciatore manda tre carabinieri in ospedale a Bologna | fermato col taser e lo spray urticante

(Di lunedì 2 settembre 2024), 2 settembre 2024 - È stato sorpreso nelle vicinanze di piazza XX Settembre a cedere una dose di hashish. Quando il pusher di 26 anni è stato portato in caserma daiha dato in escandescenza, ferendo tre militari dell'Arma, tanto da richiedere l'utilizzo dele delloper fermarlo. Per questo motivo il ventiseienne è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a un pubblico ufficiale. Il tutto è avvenuto qualche giorno fa durante i controlli antidroga che idel nucleo operativo della compagniaCentro stanno effettuando tra Piazza XX Settembre, via Cesare Boldrini, via Antonio Gramsci e via Milazzo, a seguito delle segnalazioni arrivate dai residenti.