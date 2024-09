Paralimpiadi Parigi 2024 Petrillo | Si realizza un sogno basta discriminazioni e pregiudizi sui trans

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 2 settembre 2024) “La pista è bellissima, spinge tanto, il clima all’interno dello stadio è fantastico e quindi per me è lazione di un. Oggi, 2 settembre, per me è una data storica. Da questo giorno io vorrei non sentire più parlare di, diper le persone. Se ce l’ho fatta io che sono veramente piccola piccola, ce la possiamo fare tutti”. Così Valentinaha commentato l’accesso in semifinale nei 400m T12 alledi. Parlando della propria prova (seconda in batteria in 58.35, sesto tempo totale), l’azzurra ha dichiarato: “Stasera corriamo per la finale, stamattina ho speso un po’ troppo ma stasera ce la godiamo. In batteria volevo rompere il ghiaccio e ho fatto un buon tempo. Stasera non ci fermiamo, mi lascio trascinare da questo spettacolo. Il livello è molto alto, anche rispetto ai Mondiali dello scorso anno.