Papa Francesco si prepara per il viaggio in Asia | nove giorni e 44 ore di volo

(Di lunedì 2 settembre 2024)parte oggi per l’, 2 settembre. Il, la sua visita pastorale, si concluderà il 13 settembre. Durante questo periodo, il Pontefice affronterà quasi 33mila chilometri in aereo, accumulando circa 44 ore dicomplessive. Le tappe sono Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor-Leste e Singapore. Qui avrà occasione di incontrare autorità civili e religiose, partecipando a cerimonie e celebrerà messe. IldiinNonostante sia unmolto complesso e faticoso, che si sarebbe dovuto svolgere nel 2020 (rimandato a causa del Covid), il Pontefice ci ha tenuto a partire comunque alla soglie dei suoi 88 anni, poco prima dell’inizio dell’anno del Giubileo. La sua 45esima visita pastorale si articolerà in varie tappe: da oggi e fino al 6 settembre sarà in Indonesia, a Giacarta.