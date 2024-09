Nocera Inferiore carabinieri arrestano pusher

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA, idella sezione operativa e radiomobile del locale Reparto territoriale hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione delle attività di spaccio per le vie della movida nocerina, hanno individuato, a conclusione della perquisizione veicolare e personale, nella disponibilità dell’indagato, 41,5 grammi di cocaina suddivisa in dosi, un bilancino di precisione, nonché materiale per il confezionamento e la somma in contanti di 235 euro, verosimilmente provento dell’attività illecita. Per l’indagato sono stati disposti gli arresti domiciliari. L'articoloproviene da Anteprima24.it.