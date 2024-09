Lo sciopero generale in Israele dopo la morte dei sei ostaggi a Gaza

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 2 settembre 2024) È iniziato inloindetto per il 2 settembre da Histadrut, più grande sindacato del Paese,le manifestazioni di domenica 1 settembre contro il governo del premier Benjamin Netanyahu organizzate dal Forum delle famiglie degliin seguito alladi altre sei persone detenute da Hamas nella Striscia di. La richiesta al governo è di spingere per un accordo con Hamas e riportare a casa glidel 7 ottobre scorso. «Siamo arrivati alla conclusione che solo il nostro intervento può smuovere chi deve essere smosso. L’accordo non fa progressi per motivi politici, e questo è inaccettabile», ha detto il segretario dell’Histadrut, Arnon Bar-David.