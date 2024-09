LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | tante carte per l’Italia attesa per Barlaam

Leggi tutta la notizia su oasport

17.18 Sono tredici le finali di questo pomeriggio: perla migliore carta è Simone, che in mattinata ha firmato il record paralimpico nei 50 sl S9. 17.15 Ben ritornati alladel quinto giorno di gare delledidi Parigi! 12.03 Si chiude una mattina positiva per, che manda sette atleti e la staffetta 4×100 mista mista 34 punti in finale. Simonecon il record paralimpico nei 50 sl S9. Buon proseguimento, a oggi pomeriggio! 12.01 Miglior crono dell'Olanda, che si conferma la migliore in 4'28"77. Italia in finale con il settimo tempo. 11.56 Canada, Cina, Olanda, Spagna, Francia e Repubblica Ceca nella seconda batteria: basta una sola staffetta dietroper portarla in finale. 11.55 Da sottolineare la squalifica del Brasile. 11.