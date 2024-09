L’Arezzo vuole una notte di gloria Pattarello in dubbio Chiosa ai box A Pesaro c’è Settembrini in mediana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) di Andrea Lorentini AREZZO Dare continuità alla vittoria contro il Campobasso e mandare un altro segnale al campionato.si presenta, questa sera, acon la spinta di un percorso sin qui netto in partite ufficiali (tre successi su tre tra campionato e coppa) e un mercato che si è chiuso con innesti in grado di alzare ulteriormente il livello complessivo della rosa. Tutti a disposizione i nuovi, compresi gli ultimi arrivati Chierico e Santoro. Per loro due come per Ogunseye e Tavernelli probabile uno spezzone a gara in corso. Senza ancorae Damiani ai box per i rispettivi infortuni, Troise dovrebbe confermare 10/11 della squadra del debutto contro il Campobasso: unica novitàa completare il centrocampo al posto dell’ormai ex Catanese. Non è al meglioalle prese con un’infiammazione alla schiena.