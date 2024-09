Lady Gaga il nuovo singolo subito in vetta su Spotify nel mondo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024)torna ed èal top: il suo'Die with a Smile' con Bruno Mars è da nove giorni il più ascoltato alsu. Si tratta del brano dia raggiungere più velocemente i 100 milioni di stream sulla popolare piattaforma. Dopo essersi esibita alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 sulle note del brano 'Mon Truc En Plumes',è protagonista del film 'Joker 2: Folie à Deux' di Todd Phillips, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, in uscita nelle sale italiane il 2 ottobre distribuito da Warner Bros Discovery Italia. 'Die with a Smile' è attualmente in top3 nella classifica americana dei singoli Billboard Hot 100. Per il mercato italiano già sold-out il cddi 'Die With a Smile'.