KBL l' energia giusta per sbloccare i traumi secondo Devananda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) (Adnkronos) - Rimini, 2 settembre 2024 - Far sprigionareper individuare il dolore e poi rimuoverlo., brasiliana di origine, ha importato nel nostro Paese tecniche che si pongono l'obiettivo di trattare le ferite delle persone e di suturarle per migliorare la qualità della vita: "Si tratta di metodi -spiega- che non sono mai uguali per tutti. Occorre prima individuare il problema per agire in modo efficace. Il mio lavoro dunque ha una lunga preparazione nel corso della quale effettuo una vera e propria intervista alla ricerca deie dei blocchi presenti. Una fase per me molto importante perché pone le basi per costruire un percorso che sia davvero propizio e risolutivo".