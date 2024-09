Fontana Servono passi verso la pace ai Parlamenti un ruolo chiave

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di lunedì 2 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Ciò che mi sta più a cuore è compiere, insieme,avanti nella direzione della”. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il presidente della Camera, Lorenzo, che si prepara a presiedere a Verona, dal 5 al 7 settembre, il G7 dei presidenti delle Camere, a cui parteciperanno anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la premier Giorgia Meloni. “E’ un momento complesso e delicatissimo a livello globale, tra guerre, instabilità, sfide decisive per il futuro – spiega -. La presenza a Verona del capo dello Stato e della premier, che ringrazio vivamente, è il segno dell’attenzione aldei, i custodi del dibattito democratico. Voglio pensare che questo G7 – accolto nella stupenda Verona, la mia città – sia anche l’occasione per rilanciare questofondamentale”.