EA FC 25 svelata la carta di Buffon VIDEO

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ladi Gianluigiin EA FC 25 rappresenta un’icona del gioco, celebrando una delle leggende più longeve e rispettate nella storia del calcio. Con una carriera che si estende per oltre due decenni ai massimi livelli,è noto per le sue incredibili parate, il carisma in campo e la leadership. La suaicona nel gioco riflette non solo le sue straordinarie abilità tra i pali, ma anche il suo status leggendario, rendendolo un’aggiunta inestimabile per qualsiasi squadra virtuale.continua ad essere un simbolo di eccellenza e dedizione nel mondo del calcio. Qui a seguire potete guardare ilufficiale di EA che presenta lae quindi le statistiche del portiere italiano: Da icona del calcio a ICONA di #FC25.Bentornato in campo @gianluigipic.twitter.