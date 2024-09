Abbandonati a Madeira Wizzair rimborsa i turisti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ancona, 2 settembre 2024 –dopo la strigliata dell’Enac, si offre dire e in parte indennizzare tutti i passeggeri coinvolti offrendo un pacchetto comprensivo delle spese sostenute per alloggio, trasporto e pasti. E’ forse l’epilogo della vacanza odissea di cinque osimani a, in Portogallo, a Ferragosto, tra cui il consigliere comunale Stefano Pesaresi e la fidanzata. L’aereo era stato cancellato per il meteo avverso. In tutto 200 gli italiani rimasti a terra. Mamma, papà e bambino osimani hanno atteso il mercoledì successivo per avere un volo sicuro e dopo diversi scali sono riusciti a tornare a casa. “Siamo fiduciosi per quanto riguarda il rimborso – dice la mamma -. E’ il minimo. Siamo stati costretti a cercare da soli su Booking un alloggio e c’erano solo soluzioni da 450 euro minimo. Non ce lo potevamo permettere. Abbiamo “dormito” seduti.