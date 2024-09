Paralimpiadi 2024 doppia medaglia nel nuoto | oro nei 100 metri stile libero per Raimondi Scortechini bronzo nella stessa gara femminile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Dopo la delusione per l’annullamento delladiconquistata da Giacomo Perini, atleta paralimpico azzurro del canottaggio, che si è visto sfilare il sogno da sotto il naso per un errore umano, avendo dimenticatoborsa il cellulare, un’attrezzatura elettronica che non si può portare in barca, per l’Italia sono arrivati altri due risultati importanti ai giochi di Parigi. Stefanoha conquistato lad’oro nei 100S10 di. Alla Paris La Defense Arena il nuotatore azzurro delle Fiamme Oro ha vinto con il crono di 51?40, davanti agli australiani Rowan Crothers (51?55) e Thomas Gallagher (51?86). Quinto l’altro azzurro in, Simone Barlaam. Successo nel nuovo anche per l’azzurra Alessiache ha vinto ladinei 100, anche leicategoria S10, arrivando terza con un tempo di 1’01?02.