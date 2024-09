Nonostante la recensione | paura di vivere paura di morire

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di domenica 1 settembre 2024) Lunghe giornate in ospedale o tra le vie della città osservando le vite degli altri. Sempre timoroso di. È così che Valerio Mastandrea apre la sezione Orizzonti della 81a Mostra del cinema di Venezia, con, la sua seconda prova da regista nella quale infonde tutto se stesso, la voglia di sperimentare e di trovare una nuova dimensione. Un lungometraggio dedicato al padre, deceduto da qualche anno e che apre una nuova chiave di lettura per un film dal sapore dolceamaro. Non mancano i difetti in questa piccola opera, ma l’attore e cineasta romano ha saputo lanciarsi nel vuoto in ambiti delicati, tra i quali la perdita e il valore della vita, con una buona dose di sensibilità e profondità. Un argomento difficile da trattare come quello del coma, un eterno limbo tra la vita e la morte, fino al fatidico momento di svegliarsi o dormire per sempre.