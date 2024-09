LIVE MotoGP GP Aragon 2024 in DIRETTA | Bagnaia deve reagire Marc Marquez vuole la doppietta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire la gara in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La cronaca della Sprint Race Buongiorno e bentrovati alladella domenica del GP d’, dodicesimo appuntamento del Mondialedi. Sul circuito spagnolo assisteremo a una gara particolarmente intensa in cui si comprenderà se quanto accaduto nella Sprint Race si replicherà o meno. Il riferimento è a quanto fatto da. Lo spagnolo del Team Ducati Gresini è stato straordinario ieri. Su una pista che offriva pochissimo grip sull’anteriore,ha fatto una differenza imbarazzante rispetto a tutti, prendendosi la pole-position e infliggendo dei distacchi abissali e replicando il tutto nella Sprint.