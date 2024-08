LIVE Atletica Mondiali U20 2024 in DIRETTA | Saraceni terza dopo cinque salti 8 Baiocchi nei 1500 metri

Leggi tutta la notizia su oasport

01.16 Brutto salto per l'azzurra che atterra a 11.63.rimanead un tentativo dalla conclusione. 01.14 È il momento del quinto salto di Erika. 01.14 Ottava posizione finale per Nicolache ha concluso la gara n 3:44.54. 01.13 Oro per Fayisa in 3:40.51. Seconda posizione per Myeres (3:40.60) davanti a Pintado (3:41.03). Distanziati tutti gli altri atleti. 01.13 Accelerazione di Myeres. Se ne vanno in quattro. 01.12prova a risalire posizioni a 1.100dal termine. 01.11 Nicolaè al centro del gruppo800. 01.10 Non si migliora nessuno al quarto tentativo del salto triplo femminile. La classifica rimane invariata con Erikainposizione a 13.45. 01.10 Iniziata la finale deimaschili. 01.08 Entrano in pista gli atleti deimaschili.