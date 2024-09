Liga 2024 2025 si sblocca Mbappé | la sua doppietta regala i tre punti al Real Madrid

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Kylianha impiegato tre partite e mezza per prendere confidenza con la. Una voltatosi, ha fatto le cose in grande ed ha messo la propria firma su un successo importante per il. E’ stata infatti unadell’attaccante francese a decidere la sfida contro il Betis, valida per la quarta giornata di campionato. HIGHLIGHTS Dopo oltre un’ora di gioco in cui i Blancos avevano creato tanto, senza riuscire però a trovare la via del gol, è statore la gara al 67?, su assist di Valverde. Al 75? è arrivato invece il raddoppio, su calcio di rigore, che ha messo un punto esclamativo sul match. Ilottiene così la sua seconda vittoria in campionato e si porta al secondo posto della classifica, a quota 8, 4 in meno della capolista Barcellona.