Le super sincro Futura ripartono dalla Francia

(Di domenica 1 settembre 2024) PRATO La stagione della, per quanto concerne il, si era di fatto chiusa a Roma nelle scorse settimane con i piazzamenti che hanno permesso al club di conquistare il titolo di miglior società d’Italia alle spalle della Rari Nantes Savona. E prima del ritorno ufficiale in vasca, la stagione agonistica 2024/25 ripartirà idealmente. Già perché una delegazione del sodalizio pratese composta dagli agonisti Gaia Bonanni, Tommaso Bartolini, Emma Tilli, Amanda Rossi, Olivia Prosperi, Azzurra Santoro, Leonora Mazzoli, Angelica Mennini, Agata Signori e Anna Padelli edirettrice Simona Ricotta è partita nei giorni scorsi alla volta di Sete. Si tratta di un progetto finanziato nell’ambito del programma "Erasmus+" e volto alla condivisione della conoscenza della Comunità Europea, del cambiamento climatico e della passione per il nuoto artistico.