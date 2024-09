Le pagelle Caldara insicuro Di Pardo entra e fa peggio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) GAGNO 6 È vero che il tiro di Ravasio è indirizzato sotto la traversa, ma lo è altrettanto che è su suo palo. Nella ripresa si riscatta con un bell’intervento su Salvi che poteva costare il raddoppio del Cittadella.5,5 Da un suo rinvio sbagliato nasce l’azione del gol, poi non dà impressione di sicurezza. Esce all’intervallo. (1’ st Di5 Non fa certamente meglio, anzi sbaglia più di un pallone sia dietro che quando si spinge in attacco. Avrebbe anche una ghiotta occasione ma spedisce fuori da buona posizione). ZARO 5,5 Sfortunato e pure correo sulla carambola che genera il gol, comunque spesso in difficoltà e deve ricorrere spesso al fallo. PERGREFFI 5,5 Ravasio lo lascia lì sul tiro vincente, disattenzione che condiziona la valutazione in una gara in cui poi sbaglia poco.