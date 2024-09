Lago Castel Gandolfo2 giovani annegati

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 1 settembre 2024) 19.30 Sono stati rinvenuti morti neldiGandolfo, vicino Roma, i due 20enni del Burkina Faso ospiti del centro 'Un mondo migliore' a Rocca di Papa Trestranieri hanno noleggiato, verso le 14.50 un pedalò sul.Uno di loro si è tuffato in acqua ma non è riemerso. Allora un altro giovane si è tuffato in suo soccorso ma anche lui non è riuscito a tornare a galla. Sul posto sono intervenuti Polizia,Carabinieri e i sommozzatori dei Vigili del Fuoco che hanno trovato i corpi.