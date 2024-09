Il calendario delle prossime regate di Luna Rossa alla Louis Vuitton Cup | date orari avversarie tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024)ha vinto le prime quattrodellaCup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano è stato impeccabile nel primo weekend di gare nelle acque di Barcellona, dove nell’ordine ha surclassato Orient Express, American Magic, INEOS Britannia e Alinghi. Un mirabolante poker infilato da Team Prada Pirelli, che ha dimostrato di essere in possesso di una barca più veloce e più performante rispettoconcorrenza. Il morale è alto in senso al gruppo guidato dallo skipper Max Sirena, che svetta in testaclassifica generale con un successo di margine nei confronti dei britannici e ben due rispetto agli statunitensi.