Hanno scelto un' altra partita | la grave accusa di Fonseca ai giocatori Milan nel caos

(Di domenica 1 settembre 2024) Il pareggio dela Roma con la Lazio non ha convinto nessuno. Il tecnico rossonero, Paulo, è sempre di più sulla graticola. Theo Hernandez e Leao sono stati esclusi dalla formazione iniziale e in campo è poi arrivata la risposta al tecnico: i duenonpartecipato alla veloce riunione tecnica mentredava indicazioni ai compagni. Un vero e proprio caso che ha fatto parecchio discutere., dopo il match, ha negato ogni tipo di problema: "Sono gli altri che vogliono creare un caso laddove non c'è. In quel momento io ero concentrato e non ho visto che non erano con gli altri, ma penso che Theo abbia spiegato perché. Non creiamo problemi perché non ce ne sono: la risposta deiè stata bella e non scappo con le scuse e in questo momento non c'è problema".