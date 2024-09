Giro vedo gente mi muovo faccio cose O | Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente? Quanto abbiamo amato Ecce Bombo con le sue battute indimenticabili? Ora che viene presentato in versione restaurata alla Mostra di Venezia ne parliamo con la protagonista Lina Sastri Che ci racconta anche molto di sé

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 1 settembre 2024) Ognuno ha una battuta prediletta in. La vacua risposta di Cristina Manni («, midelle»)domanda: “Che lavoro fai?”. I dubbi di Nanni Moretti, all’epoca ventiquattrenne: «Mi sidi più see me ne sto ino se nonper?». O il suo grido: «Rossi e neri sono uguali? Ma che, siamo in un film di Alberto Sordi? Te lo meriti Alberto Sordi!». Oppure la riflessione di Fabio Traversa: «Quel sole cheaspettato tanto tempo quella notte a Ostia e poi spuntava dparte opposta per me è stato un segno».