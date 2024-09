È una strage Bus si ribalta morti e feriti | tra le vittime due fratelli di 6 e 16 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 1 settembre 2024) Bus esce di strada: è una. Sono sette i, 37 i: alla base sembra lo scoppio di uno pneumatico. L’esplosione di uno pneumatico avviene quando una gomma, per cause diverse, perde tutta la pressione in pochi istanti, riversandosi in modo violento verso l’esterno del copertone. Si tratta di un vero e proprio scoppio che porta alla distruzione della gomma e a eventuali dal veicolo. Veicolo che, in questo caso, si èto. >>“Purtroppo è proprio lui”. Tragedia in montagna, cade in un burrone e muore dopo un volo di 200 metri Terrificante, come detto, il bilancio dell’incidente che si è verificato nelle prime ore di sabato vicino Bovina, nella contea di Warren, nello stato del Mississipi. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Sei passeggeri sono stati dichiaratisul posto e un altro è morto in ospedale.