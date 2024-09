Calciomercato Milan Adrien Rabiot si allontana | il sogno resta la Premier League  Le ultime

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 1 settembre 2024), lo svincolatoè lontano dai rossoneri: il suolasul futuroaccantona momentaneamente la pistae sogna di giocare in. Il centrocampista francese, secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, starebbe aspettando una chiamata da parte di qualche top club inglese. L’ex Juventus è ancora svincolato, ma nonostante la chiusura delpuò ancora firmare con qualsiasi squadra. Questa squadra, però, non sembra essere il club di via Aldo Rossi. Il futuro del classe 1995, infatti, sembra essere in Inghilterra, anche se per il momento non sono ancora arrivate offerte o proposte ufficiali.