Basket B nazionale Jesi test match a Pesaro | 76-75

(Di domenica 1 settembre 2024) Ospite del Loreto. Fabriano invece vince alla prima uscita in casa del San Giobbe, prima avversaria diin campionato, per 67-76 VALLESINA, 1 settembre 2024 – Prima uscita per Fabriano edopo giorni di allenamenti in preparazione. QUIPrimoperin visita al Loreto. Due tempi ciascuno il complessivo finale ma nel punteggio totalegli ex Battisti (play) e Ligi (diesse) vincono 76-75- Parziali: 13-20, 18-15, 26-19, 19-21. Prossima amichevole mercoledì 4 settembre a Chieti. QUI FABRIANO Per quanto riguarda la preparazione del Fabriano la prima amichevole per il quintetto di Niccolai è stata in casa del San Giobbe, la prima avversaria diin campionato. Punteggio finale 67-76 per i cartai. Parziali: 19-19, 10-15, 19-18,19-24.