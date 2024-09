Arlo Parks una delle più talentuose cantautrici britanniche

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di domenica 1 settembre 2024)è unapiù. Pseudonimo di Anaïs Oluwatoyin Estelle Marinho è un talento da tenere in forte considerazione.: pseudonimo di Anaïs Oluwatoyin Estelle Marinho Dopo aver pubblicato il suo singolo di debutto Cola ha firmato un contratto con la Transgressive Records. Nel corso del 2019 si è esibita al The Great Escape Festival, al Festival di Glastonbury e al Latitude Festival. Nel 2020 ha vinto un AIM Independent Music Award e un BBC Music Award, oltre a ricevere una candidatura agli UK Music Video Awards. A gennaio 2021 è uscito il suo album d’esordio Collapsed in Sunbeams, che ha debuttato alla 3ª posizione nel Regno Unito, alla 10ª in Germania e alla 18ª in Australia.