WEC Ferrari all’attacco nella FP2 in Texas

(Di sabato 31 agosto 2024)ottiene le prime due posizioni della classifica generale al termine della FP2 del FIA World Endurance Championship in. Antonio Giovinazzi ha preceduto Antonio Fuoco, la 499P n. 51 e la gemella n. 50 hanno fatto la differenza sotto il sole americano dopo un’intensa prima giornata in pista. BMW n. 20, nonostante un problema negli ultimi attimi del turno, segue nell’ordine inserendosi davanti alla Cadillac n. 2 ed allaprivata n. 83 di AF Corse con al volante il polacco Robert Kubica. Anche questo pomeriggio insegue Toyota con Sébastien Buemi e la vettura n. 8 che si sono dovuti accontentare della sesta piazza davanti alla seconda BMW di Dries Vanthoor (n. 15). Anche in LMGT3 il marchio di Maranello si conferma alla grande con le due 296 GT3 targate VISTA AF Corse. Alessio Rovera (n.