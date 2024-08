The Order Jude Law presenta a Venezia 2024 il suo thriller con i baffi tratto da una storia vera

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 31 agosto 2024) Theto oggi a, è un film di J. Zurzel che vedeLaw nelle vesti di produttore e protagonista, affiancato da un cast formato da Nicholas Hoult, Tye Sheridan e Jurnee Smollett. Il film rievoca unarealmente accaduta negli anni ’80 negli USA, in Idaho, quando le indagini relative ad una serie di rapine svelarono l’esistenza di un gruppo di terroristi, nello specifico, suprematisti bianchi, determinato a intraprendere una guerra contro il governo.Law e Nicholas Hoult alla Mostra del Cinema di– fonte TwitterLaw, che interpreta un agente FBI sulle tracce dei terroristi ha spiegato le ragioni per le quali ha voluto portare questasullo schermo. “Ho voluto sviluppare questo film perché parla molto del mondo di oggi, e di come la famiglia possa far sì che le persone si sentano al sicuro, al di là delle idee politiche.