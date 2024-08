SmackDown 30 08 2024 Berlino 27 anni dopo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 31 agosto 2024) Benvenuti all’analisi dell’episodio di, tenutosi presso l’Uber Arena di, Germania. Questo episodio rappresenta l’ultima tappa prima del grande evento Bash in Berlin, con diversi incontri importanti in programma, tra cui un atteso faccia a faccia tra Cody Rhodes e Kevin Owens. Lo show si apre con LA Knight che fa il suo ingresso sul ring. Sottolinea che sono passati 27dall’ultimo evento televisivo della WWEa(un episodio di Raw del febbraio 1997) e che lui, la “megastar”, è qui per inaugurare questa nuova era. Ricorda la sua recente difesa del titolo US a Washington DC e annuncia di voler difendere il titolo anche qui nella capitale tedesca. Lancia una open challenge, invitando chiunque voglia “farsi stendere” a rispondere. Ludwig Kaiser fa il suo ingresso tra gli applausi del pubblico di casa.