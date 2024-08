Primavera 1 Baby Diavolo per il tris l’Inter prova a rialzarsi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Terza giornata di campionato per Milan e Inter in1. I rossoneri di Federico Guidi sono partiti con il piede sull’acceleratore battendo Udinese (4-0, doppietta di Maximilian Ibrahimovic, reti di Bonomi e Perin) e Torino (2-0, ancora Bonomi e Bakoune). Primo posto a punteggio pieno, nessun gol al passivo e caccia al proverbiale "non c’è due senza tre" in casa del Genoa, oggi, alle ore 11. I liguri hanno iniziato la stagione sulle montagne russe: 3-0 contro la Juventus, poi la brusca frenata da ko (con lo stesso risultato) con il Bologna.di Andrea Zanchetta ospiterà invece la Cremonese alle ore 14.30.