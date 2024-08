Peacock la recensione | una commedia dall' ironia sottile che ci invita a togliere la maschera

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 31 agosto 2024) Il film dell'austriaco Bernhard Wenger usa la chiave dell'umorismo nordico per riflettere sul periodo storico in cui viviamo. Una metafora della nostra condizione umana e delle relazioni che costruiamo con il prossimo. In concorso alla Settimana Internazionale della Critica. Tutti mentiamo. Tutti fingiamo di essere ciò che non siamo. Tutti vogliamo presentarci al mondo nella migliore delle forme. Per farlo indossiamo costantemente innumerevoli maschere adatte ad altrettante innumerevoli occasioni. E poi c'è Matthias (Albrecht Schuch) che nella vita è un maestro del trasformismo. Un camaleonte che può diventare tutto ciò che chi lo assume desidera. Un fidanzato colto grazie al quel fare colpo sugli amici o il figlio perfetto capace di cambiare le sorti di una cena di lavoro. Matthias può addirittura insegnare a litigare.