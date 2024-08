Napoli-Parma le possibili scelte di Conte | spunta un dubbio nell’undici titolare

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 31 agosto 2024) Ilè pronto ad affrontare ilallo stadio Maradona. Di seguito le ultimissime sulle possibiledi Antonio. Manca sempre meno al prossimo impegno delcontro il. Gli azzurri ospiteranno gli emiliani allo stadio Diego Armando Maradona per il match che sarà valido per la terza giornata di Serie A. Dopo l’inizio disastroso e la vittoria contro il Bologna, gli uomini di Antonioproveranno ad ottenere nuovamente bottino pieno nella sfida interna. D’altra parte, però, ci sono i ragazzi di Fabio Pecchia che hanno stupito in questo inizio di stagioni. Infatti, i gialloblù sono reduci dalla vittoria contro il Milan per 2-1. Naturalmente, Antonioe i suoi non dovranno “sottovalutare” il match, ancor più perché si tratta ancora di calcio “estivo”, con le insidie dietro l’angolo.